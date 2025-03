Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso D’Apice si sfoga dopo lo scontro in diretta con Lorenzo: “Sto sentendo caz*ate enormi da parte sua e di Shaila ma…”

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la trentaseiesima puntata del(QUI il resoconto), durante la quale non è mancato unoa distanza traSpolverato, finalista del reality, e, che invece è stato eliminato nelle scorse settimane.Proprio quest’ultimo, durante il momento della nomination di Javier Martinez ai danni di Chiara Cainelli, ha preso la parola dicendo di essersi ricreduto negativamente su, con cui invece all’interno della Casa aveva stretto un bel rapporto: “Io da fuori vedo tutto, ho tanta fiducia in Chiara e la sto aspettando, ho cambiato anche la mia opinione in peggio sue mi dispiace di questo”.Parole che hanno colpito Spolverato, il quale nel momento della sua nomination in confessionale ha chiesto chiarimenti a, il quale ha replicato che vedefinto e che nel suo copione vorrebbe mettere in mezzo anche Chiara:Da fuori mi sembra un po’ che sta recitando un copione per fare una clip e mi sembra che stai mettendo anche Chiara in mezzo, ti facevo diverso e trovo che non stai rispettando neanche me in questo momento.