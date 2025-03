Tutto.tv - Grande Fratello 18, trentaseiesima puntata: due eliminati, caos coppie, nominati

Manca ormai sempre meno alla finalissima delche, come lo stesso Alfonso Signorini ha annunciato, si svolgerà lunedì 31 marzo. Il programma di Canale 5 si appresta a chiudere i battenti, ma ha ancora in serbo per i telespettatori numerose sorprese.Lasi è aperta con un ricordo commosso di Eleonora Giorgi, che si è spenta dopo una dura battaglia contro la malattia. L’attrice ha regalato al GF moltissimi momenti memorabili. La serata è entrata poi subito nel vivo con gli scontri più accesi. Ripercorriamo i punti salienti in questo riassunto. GF 18,: scontri di fuoco tra leLesi sono guadagnate il primo importante blocco della serata a causa di un battibecco scoppiato tra Helena e Shaila durante una gita al campo di golf.