Secoloditalia.it - Governo in affanno? Salvini smonta le fake: «Compatti in politica estera e interna. Arriveremo al 2032»

Leggi su Secoloditalia.it

«Ilè assolutamente compatto in, checché ne scrivano i giornali». È stato direttamente Matteoa mettere a tacere le illazioni, che talvolta assumono i connotati della speranza, intorno alle presunte divisioni e tensioni in seno alche sarebbero alimentate dalla Lega. «Arriviamo al 2027 e poi, se gli italiani lo vorranno, al», ha aggiunto il vicepremier, intervenendo alla nona edizione del convegno Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry a Milano.: «Ilè assolutamente compatto inè entrato nel merito della questione Ucraina, ricalcando le posizioni già espresse dal premier Giorgia Meloni sul metodo richiesto dalla delicata fase in atto. «È un momento in cui occorre calma, occorre ragionare, non servono le tifoserie a prescindere, “ma tu stai con tizio o con caio?”, “ha ragione Trump o Zelensky?”, “chi era più arrogante e chi in torto?”».