Ildifforme.it - Governare con l’IA, Villani al summit di Parigi: “La centralità dell’uomo non va messa a rischio”

Nella cornice internazionale del 43esimo incontro annuale del "Network of Senior Officials from Centres of Government", il Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuto per ricordare i passi in avanti compiuti dal nostro Paese nell'utilizzo dell'IA nel settore pubblico, sempre garantendo la sicurezza e la trasparenza necessari con queste tecnologie. "Più le questioni si fanno articolate e complesse, maggiore e più efficace deve essere il ruolo svolto dal settore pubblico", ha evidenziato Marco, chiarendo che l'obiettivo centrale al momento è quello di salvaguardare "ladell'essere umano in qualunque vocazione"L'articoloconaldi: “Lanon va” proviene da Il Difforme.