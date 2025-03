Oasport.it - Golf, il Joburg Open chiude l’International Swing. Laporta unico italiano in campo

Terminato il delirante week end a Durban, il DP World Tour si sposta a Johannesburg, sempre in Sudafrica, più precisamente sui fariway dell’HoughtonClub, per il, torneo che mette in palio 25 milioni di Rand sudafricani (1.5 milioni di euro) e 3.000 punti per la Race to Dubai.Il torneo rappresenta anche l’atto conclusivo del, uno dei 6in cui è suddiviso il tour europeo, iniziato a gennaio con il Team Cup e vinto, nella classifica finale, da Laurie Canter con 1.256 punti davanti al connazionale britannico Tyrrell Hatton e al cinese Haotong Li. Prima ospitato al RandparkClub e in precedenza anche al Royal Johannesburg and KensingtonClub, ilè stato vinto l’anno scorso da Dean Burmester,ista sudafricano che tuttavia non si presenterà sul tee della 1 a partire da giovedì 6.