Gli studenti dell'Università di Bolzano scoprono i vantaggi del gaming con University Tour

L’Università diospiterà la prima tappa del2025, organizzato daEsports. Il più importante esportuniversitario in Italia offrirà agliun’ampia gamma di attività legate al, in un contesto unico e coinvolgente, offrendo l’opportunità di esplorare ie le prospettive del settore videoludico.L’appuntamento con ilè fissato per il 6 marzo alle ore 18:00, presso Piazzetta Charles Darwin, a. L’evento sarà parte del programma inaugurale di Snowdays2025, la manifestazione internazionale che animerà il weekend con sport, divertimento e attività sulla neve nelle montagne circostanti.Esports è un’organizzazione di Esports universitari gestita da GGTech Entertainment e ProItalia. Quest’anno il progetto è sostenuto da brand leader come Samsung Electronics Italia e Riot Games.