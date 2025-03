Lanotiziagiornale.it - Gli Stati Uniti si chiamano fuori dal conflitto in Ucraina. Trump rifila un ceffone a Zelensky annunciando lo stop a tutte le forniture militari a Kiev

Glisidalin. Dopo la lite show in mondovisione tra Donalde Volodymyr, avvenuta alla Casa Bianca, il presidente americano ha mostrato al mondo intero il suo progetto di “pace” che consiste, molto banalmente, nel costringere l’alla resa. Per riuscirci, infatti, ha disposto la sospensione “temporanea” di tutti gli aiutistatunitensi a.Secondo un alto funzionario della Casa Bianca che ha annunciato la decisione del presidente durante questa notte, gli aiuti non riprenderanno finché il presidente ucraino non dimostrerà che l’ex Repubblica sovietica è impegnata nei negoziati di pace con la Russia. “Il presidente ha chiarito che la sua attenzione è rivolta alla pace. Abbiamo bisogno che anche i nostri partner si impegnino a raggiungere questo obiettivo”, ha affermato il funzionario statunitense ai media americani.