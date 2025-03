Lettera43.it - Gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari all’Ucraina

Glitutti gli. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti anonime del dipartimento della Difesa, secondo cui la misura resterà in vigore finché Donald Trump non valuterà come sufficiente l’impegno dei leader ucraini per le trattative di pace. La decisione arriva dopo lo scontro tra il vicepresidente americano J.D. Vance, Trump e Zelensky nello Studio Ovale, al termine del quale è saltato l’accordo sulle terre rare: ciò che glichiedonoin cambio della continuazione del loro sostegno. Ieri il presidente americano aveva nuovamente attaccato il leader ucraino, affermando che non avrebbe «tollerato ancora a lungo» la posizione di Zelensky sul cessate il fuoco. Secondo Kyiv, infatti, porre fine all’invasione russa senza garanzie americane non è possibile.