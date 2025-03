Gli autovelox diventano invisibili dai radar con intelligenza artificiale alle dimensioni ridotte | ecco come funzionano i nuovi Etu

Leggi su Open.online

Si chiamano «Équipement de Terrain Urbain» (Etu) gliche nel corso del 2025 saranno installati in diverse città della Francia. Si tratta della nuova generazione dei sistemi per la rivelazione della velocità e c’è soprattutto una caratteristica che li rende diversi daglitradizionali: l’tà. Idispositivi sono infatti molto più piccoli dei loro predecessori e possono essere fissati a lampioni, semafori e cartelli stradali, così da mimetizzarsi con la segnaletica.Le novità degli Etu, però, non finiscono qui. Grazie all’, isono in grado di integrare una serie di funzioni che finora erano affidate a dispositivi diversi. Con un solo, per esempio, si potranno identificare i passaggi con il semaforo rosso, le auto che viaggiano a una velocità superiore rispetto al limite ma anche gli automobilisti che guidano con le cinture di sicurezza slacciate o con il cellulare in mano.