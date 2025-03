Agi.it - Gli anni blindati a Cosenza di Nicola Calipari. Il ricordo dei colleghi

AGI - Amava tanto il suo lavoro, così come amava tanto la sua terra. Chi ha lavorato conricorda il suo valore professionale e umano. E anche chi oggi lavora negli stessi Uffici da lui diretti negli80 a, custodisce nell'album dei ricordi delle immagini indelebili di quel funzionario di Polizia che non faceva trapelare le sue preoccupazioni ed era sempre pronto a tutelare i suoi uomini. Il 4 marzo del 2005fu ucciso mentre stava riportando a casa Giuliana Sgrena, la cronista del "Manifesto" rapita in Iraq dagli jihiadisti. A vent'dalla morte dell'agente del Sismi, la Calabria e la città diricordano l'uomo e il poliziotto che negli80 era alla guida della squadra mobile di, finendo nel mirino della 'ndrangheta. L'attuale questore di, Giuseppe Czzaro, reggino come, lo aveva incrociato alcune volte e non ha mai dimenticato le sue qualità umane e professionali.