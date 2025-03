Tpi.it - Giuseppe Conte: “Il M5s non andrà in piazza il 15 marzo: no all’Ue del riarmo”

“Il blu dell’Europa si tinge di verde militare, no alla follia di 800 miliardi in armi!”. Così l’ex premier e leader del Movimento 5 stelle,, risponde al piano annunciato oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, “per aumentare le spese nella difesa nell’Ue”.L’ex presidente del Consiglio si è scagliato contro quella che ha definito la “furia bellicista” mostrata dalle parole dell’ex ministra della Difesa tedesca, promettendo: la “contrasteremo in ogni modo” e annunciando che il 15il M5s non parteciperà alla manifestazione “per l’Europa” prevista adel Popolo, a Roma, un’iniziativa lanciata negli scorsi giorni da Michele Serra su Repubblica.“Per che cosa? Per quale Europa? L’Europa della von der Leyen? Adesso c’è da prendere posizione su questo”, ha osservato l’ex premier.