Giulia sbranata dal pitbull pigiamino insanguinato trovato nei rifiuti | È stata cambiata prima di andare al pronto soccorso

Ildella piccolaLoffredo, la bambina di nove mesi deceduta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio ad Acerra, è stato ridalla polizia in un sacchetto della spazzatura,che venisse smaltito definitivamente. Questo elemento potrebbe rappresentare un nuovo tassello nell’inchiesta sulla tragica vicenda.Secondo le ricostruzioni, la bambina sarebbedi essere portata in clinica dal padre, Vincenzo Loffredo. L’uomo, una volta giunto aldella struttura Villa dei Fiori, avrebbe inizialmente raccontato di un’aggressione da parte di un cane randagio, per poi modificare la sua versione attribuendo l’attacco aldi famiglia.Loffredo, che dagli accertamenti è risultato positivo all’hashish subito dopo la tragedia, è ora sotto inchiesta per omicidio colposo, con l’accusa di non aver vigilato adeguatamente e di non aver custodito il cane in modo sicuro.