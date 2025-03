Internews24.com - Giudice Sportivo, le decisioni dopo Napoli Inter! C’è una multa per il club nerazzurro

di Redazione, le! C’è unaper ili fatti del match del MaradonaIl, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto all‘unadi 8.000 euro a causa del comportamento di alcuni tifosi nerazzurri durante la partita contro il, disputata sabato scorso allo stadio Maradona. Secondo il referto, alcuni sostenitori dell’avrebbero lanciato una lattina in direzione del settore occupato dai tifosi avversari, che è poi finita in un’area chiusa al pubblico. Inoltre, sono stati segnalati altri lanci di oggetti nel recinto di gioco, tra cui tre bottiglie di plastica e quattro lattine., ledel:Ammenda di € 8.000,00: alla SocNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico,.