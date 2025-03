Anteprima24.it - Giudice Sportivo: il Benevento perde Acampora per il derby, multa al club giallorosso

Tempo di lettura: < 1 minutoCome previsto, ilha inflitto una giornata di squalifica a Gennaroche nell’ultimo turno di campionato ha rimediato il quinto cartellino giallo e per questo motivo sarà costretto a saltare ilcontro la Casertana. Il capitano Berra, invece, è entrato in diffida mentre Starita è giunto al secondo cartellino. Il, inoltre, è statoto di 200€ “per fatti contrari – si legge nel comunicato – alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 52° del secondo tempo della gara, un petardo nel proprio Settore senza conseguenze”. Nessuno squalificato per la Casertana ad eccezione di mister Pavanel (un turno) “per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, al rientro negli spogliatoi, si avvicinava con fare minaccioso a un tesserato avversario rivolgendogli frasi irriguardose”.