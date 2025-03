Lanazione.it - Giù dalla finestra a scuola, un video e le offese. “Nessuno dice la verità”

Prato, 4 marzo 2025 – Unnel quale si vede il ragazzo a terra dopo la caduta dal terzo piano dell’istituto Buzzi. E poi un commento agghiacciante da parte di due studenti. Ilsta circolando veloce in rete, fra le varie chat dei ragazzi (anche di altri istituti scolastici della città) in seguito al dramma avvenuto venerdì mattina prima dell’inizio delle lezioni nell’istituto di viale della Repubblica di Prato, quando uno studente di quarta superiore è precipitato dal terzo piano facendo un volo di dieci metri. Il ragazzo subito soccorso ha riportato gravissime lesioni alle gambe. Restano adesso alcuni interrogativi da chiarire: c’è da capire quello che è accaduto con certezza e perché il giovane è caduto di sotto. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni di salute non sono ancora buone.