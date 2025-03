Ilgiorno.it - Giro di prostituzione e droga, gip: “Stefania Nobile ha chiuso gli occhi per facili guadagni, Davide Lacerenza spregiudicato”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 4 marzo 2025 – La figlia di Wanna Marchi,, e, il suo ex compagno e titolare della Gintoneria, locale vip di Milano, sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf. Dalle indagini coordinate dalla Procura i due, assieme al factotumAriganello, pure lui da oggi ai domiciliari, avrebbero procurato escort e(anche con un servizio delivery) ad una serie di clienti. Un'attività che avrebbe consentito notevoli. Disposto anche il sequestro di beni per oltre 900 mila euro ritenuti il provento dell'auto riciclaggio. Le indagini, che hanno portato anche a mettere i sigilli al locale, sono partite dagli accertamenti su Segnalazioni per Operazioni Sospette per l'approfondimento di ipotesi di riciclaggio. Gip: “hagliper” Nelle esigenze cautelari dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice delle indagini preliminari Alessandra Di Fazio emerge che gli arresti domiciliari persono giustificati “alla luce dei precedenti penali vantati e della personalità dimostrata”.