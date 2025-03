Panorama.it - Giro di prostitute e droga, arrestata Stefania Nobile figlia di Wanna Marchi

di, e il suo ex compagno Davide Lacerenza, proprietario della Gintoneria, noto locale frequentato da vip nel capoluogo lombardo, sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura, i due, insieme a Davide Ariganello, un collaboratore anch’egli finito ai domiciliari, sarebbero coinvolti in undie prostituzione, fornendo escort e sostanze stupefacenti a una cerchia selezionata di clienti. L’attività avrebbe garantito profitti considerevoli.L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Alessandra Di Fazio, su richiesta del pubblico ministero Francesca Crupi, titolare dell’inchiesta, e della procuratrice aggiunta Bruna Albertini.