Ilgiorno.it - Giro di fatture false nel Lecchese. Definitiva la condanna a tre anni

Leggi su Ilgiorno.it

È diventatalaa 3e 3 mesi di reclusione, per emissione diper operazioni inesistenti, stabilita dalla Corte d’Appello di Milano a carico di Cristian Sanvittori, 46, amministratore di fatto delle società cooperative One Time, Servizi e lavori, e Log. Operazioni che hanno consentito al Consorzio Obiettivo Lavoro, poi diventato All Labor, di elencare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni Iva presentate per dal 2013 al 2017. Inoltre in qualità di amministratore di fatto della società Sgsi, società cooperativa a mutualità prevalente, è stato ritenuto responsabile di aver omesso di presentare la dichiarazione del 2013, e di versare l’Iva per la Log. Società cooperativa e per la All Labor srl nei periodi 2016 e 2017. Ladi secondo grado aveva ridimensionato quella emessa dal Tribunale di Lecco, in considerazione della prescrizione di alcuni capi di imputazione.