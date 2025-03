Iltempo.it - "Giro di escort e droga", Stefania Nobile e l'ex compagno arrestati a MIlano

Arresti domiciliari per, nota per essere la figlia di Wanna Marchi, e Davide Lacerenza, suo ex. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria dihanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti: sono accusati di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I finanzieri hanno anche sottoposto a sequestro il noto locale notturno «La Gintoneria» di via Napo Torriani. Dalle indagini, coordinate dalla Procura di, è emerso che l'imprenditore milanese Lacerenza, con il concorso della ex compagnae di un collaboratore, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande di pregio, offrisse alla propria clientela sostanze stupefacenti nonché la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali rese da, acquisendo da tali attività profitti illeciti, riciclati nell'attività commerciale.