Giorni Tristi | Il Nuovo Singolo di Devon Miller in Arrivo

Dal 7 marzo 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital store il nuovo singolo di Devon Miller per Qanto Records che si distingue per profondità emotiva attraverso cui l'artista esplora la natura fugace delle relazioni e dell'esistenza stessa. Con una straordinaria sincerità, si mette a nudo, regalando agli ascoltatori un'esperienza sonora di rara autenticità.