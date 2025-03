Brindisireport.it - Giornata mondiale del rene: screening gratuito all'ospedale Perrino

BRINDISI - Come stanno i tuoi reni? Scoprilo a Brindisi il 13 marzo, dalle 9 alle 16 nell'con unopromosso dalla Struttura complessa di Nefrologia e dialisi della Asl Brindisi. In occasione delladelnefrologi e infermieri esperti in.