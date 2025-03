Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale contro l’Hpv: vaccino e screening fondamentali per la prevenzione

Il 4 marzo si celebra lainternazionale di sensibilizzazione sul, un’occasione per ribadire l’importanza dellai tumori correlati al Papillomavirus. L’infezione da Hpv è la più comune tra quelle sessualmente trasmesse e può provocare lesioni benigne, precancerose e tumori invasivi, tra cui il cancro alla cervice uterina, all’ano, alla vagina e al pene. Secondo la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), la lottail virus si basa su due pilastri: la vaccinazione e looncologico.“Abbiamo gli strumenti per eliminare i tumori Hpv correlati in un futuro non lontano”, afferma Enrico Di Rosa, presidente della Siti. “È necessario un impegno sinergico di tutti gli attori coinvolti – operatori sanitari, istituzioni, società civile – per aumentare la consapevolezza e migliorare l’adesione ai programmi di”.