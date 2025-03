Reggiotoday.it - Giornata internazionale della donna: le iniziative clou per l'8 marzo a Reggio Calabria

Leggi su Reggiotoday.it

Per l'8è tutto pronto per la ". Oltre le mimose. Percorsi di consapevolezza collettiva".Come chiarito in una nota stampa dall'Assessora alla Città consapevole, con delega alle Pari opportunità, Anna Briante: "L'Amministrazione ha.