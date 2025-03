Danielebartocciblog.it - Giornata Internazionale della Donna 2025: talento femminile al Museo Saxofono (Fiumicino)

Sabato 8 marzo, in occasione, ildelapre le sue porte gratuitamente a tutte le donne. In programma un’interainteramente riservata alla scoperta delnel panoramamusica. Alle ore 11:00 visita guidata speciale a cura del direttore del, Attilio Berni. Un viaggio davvero intrigante tra storie, musiche e aneddoti che raccontano le sfide e i successi delle donne nel panorama saxofonistico. Evento assolutamente interessante, da non perdere, dal titolo “The Women in Sax“.Per secoli, la musica è stata un territorio complesso per le artiste. Ebbene sì, il pianoforte, l’arpa e il canto erano gli strumenti ritenuti più “appropriati”. Dal suo canto il pianeta degli strumenti a fiato restava quasi esclusivamente maschile.