Ilfattoquotidiano.it - Giornata contro l’obesità: in Italia 4 adulti su 10 sono in eccesso di peso. E il sistema sanitario sottovaluta la patologia

Inquattrosu 10 hanno uneccessivo: trein sovrape uno è obeso. Il fenomeno è più diffuso nelle Regioni del Sud, anche se negli ultimi 15 anni il divario con il Nord si è ridotto. È quanto emerge dai dati deldi sorveglianza Passi dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per il biennio 2022-2023, diffusi alla vigilia dellamondiale. Un quadro che preoccupa anche per l’incidenza nella giovane età: secondo gli esperti del Bambino Gesù, l’aumento inllato delriguarda un bambino su 3, con tutti i disagi e le complicazioni che ne seguono già in età pediatrica (disguidi cardiovascolari, ipertensione, diabete di tipo 2).Solo nel 2023, secondo il rapporto Iss “OKkio alla Salute”, i bambini e le bambine in sovraprisultavano il 19%, mentre quelli con obesità il 9,8% di cui il 2,6% in obesità grave.