Tvzap.it - Giorgia Meloni, la presa di posizione che gela Zelensky: “Non lo farò mai”

La recente decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di sospendere gli aiuti militari all'Ucraina ha innescato una serie di reazioni a livello internazionale, sollevando preoccupazioni sulla stabilità europea e sulla sicurezza globale. La presidente del Consiglio italiana,, ha sottolineato la necessità per l'Unione Europea di incrementare le spese per la difesa, andando oltre la proposta di escludere tali spese dalle regole di bilancio dell'UE.

La sospensione degli aiuti militari all'Ucraina

Il presidente Trump ha annunciato la sospensione immediata degli aiuti militari all'Ucraina, inclusi armamenti per un valore superiore a un miliardo di dollari già in transito verso Kiev.