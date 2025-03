Thesocialpost.it - Giorgia Meloni frena: “Non manderemo soldati italiani in Ucraina”

Aumenta la tensione tra Europa e Stati Uniti a causa della difficile soluzione della guerra in. La situazione si è complicata dopo lo strappo tra Trump e Zelensky, con il presidente americano che ha deciso di bloccare gli aiuti militari a Kiev.Leggi anche:, Cacciari: “L’Occidente ha fatto vincere Putin, ma quale guerra alla Russia,neutralizzi la retorica bellicista”: “Momento delicato per la geopolitica”Uno scenario complesso, definito “delicato” dalla premierdurante la sua partecipazione al programma XXI secolo su Rai1. “Il momento non è facile per nessuno, non è certamente facile per me, quando bisogna prendere decisioni che incideranno sul futuro della nazione, dell’Europa e del quadro geopolitico”, ha dichiarato.ha evitato di schierarsi sulla disputa tra Trump e Zelensky, sottolineando come “questi dibattiti di solito non si fanno davanti alle telecamere”.