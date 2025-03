Lanazione.it - Ginevra Di Marco. Progetto speciale per ’Kaleidoscope’

Leggi su Lanazione.it

Un viaggio musicale senza confini, un mosaico di suoni e suggestioni che prende vita attraverso la partecipazione attiva del pubblico.Ditorna sulla scena con, il suo nuovo album che nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, contaminazioni e sperimentazione. Il titolo dell’album richiama il significato originale del caleidoscopio, un gioco di riflessi e colori che genera immagini sempre nuove. Allo stesso modo, la musica disi nutre di molteplici ispirazioni, attraversando epoche e generi con un’anima in continua evoluzione.è un album che abbraccia suoni psichedelici, etnici, rock, punk, orchestrali e intimisti, in un intreccio vibrante di emozioni. È un prisma musicale da osservare con occhi sempre diversi, un fiume sonoro che scorre senza confini, dove rabbia e amore si fondono in un’energia fiammeggiante, testimoniando una continua ricerca artistica che non si arrende.