Ginecologo francese accusato di stupri e violenze sessuali su oltre 100 pazienti

Unin pensione comparirà davanti ai giudici del tribunale della Val d'Oise, a nord di Parigi, per rispondere dell'accusa disuun centinaio di. Phuoc-Vinh Tran, 74 anni, ha negato i fatti che gli sono addebitati durante10 anni di istruttoria sul caso, che emerse nel 2013. Ma per l'ex medico si profila un processo di diversi mesi, durante i quali dovrà difendersi dall'accusa di aver commesso 79e 16 atti di violenza sessuale su un totale di 92. Il caso esplose nel 2013 quando una donna presentò una denuncia dopo la prima visita dal dottor Phuoc-Vinh Tran. Nell'ambulatorio del, a Domont, una quarantina di chilometri a nord di Parigi, la paziente di 52 anni si accorse che la visita del medico aveva caratteristiche strane, ma disse di essere rimasta come "paralizzata".