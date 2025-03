Ilnapolista.it - Gilmour più Lobotka, il doppio play: una novità che Conte ha trovato grazie all’emergenza (Gazzetta)

L'emergenza aguzza l'ingegno. È sempre stato così. E vale anche per il Napoli di Antonio Conte come ci ricorda la Gazzetta dello Sport. Conte ha provato il doppio play: soluzione che peraltro aveva immaginato sin dall'estate scorsa quando spinse per l'acquisto dal Brighton dello scozzese Gilmour. Sabato sera contro l'Inter è stato il migliore in campo. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D'Angelo: Verrebbe da dire "benedetta emergenza". Senza, forse, non ci sarebbe stato un Napoli sorprendente nella notte della verità. Antonio Conte ha avuto un'altra intuizione vincente per rilanciarsi in chiave scudetto. E ora può cambiare la storia. Contro l'Inter e col rischio di dire addio al sogno tricolore, Conte ha lanciato per la prima volta in A il centrocampo col doppio playmaker.