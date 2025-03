Secoloditalia.it - Gigi D’Alessio: “Anche a Sanremo brani scritti dall’Intelligenza artificiale, serve un freno”

Leggi su Secoloditalia.it

c’era qualche canzone fatta con l’intelligenza”: a sollevare il pesante sospetto il cantante e autore, in visita all’Eurocamera a Bruxelles parlando a margine dell’incontro con la presidente, Roberta Metsola.“L’intelligenza, se non regolata, – ha detto l’artista, diplomato al Conservatorio e autore di numerosi successi discografici – invece di un’opportunità può diventare una minaccia per gli artistie soprattutto facilitare la vita a chi non sa fare nulla. Per chi ha studiato musica, per chi ha fatto tanti sacrifici su uno strumento è terribile vedere tutto questo svanire perché c’è una tecnologia che addirittura permette di clonarti. E lo fa attraverso quello che qualcuno ha inserito di te, perché l’intelligenza non è creativa prende sempre le tue ricette le mescola e tira fuori qualcosa ma se si va avanti così perderemo proprio la creatività umana.