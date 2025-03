Gianfranco Librandi | Forza Italia è il pilastro dei moderati il lavoro e il welfare le nostre priorità

Leggi su Ildenaro.it

Imprenditore, politico e voce autorevole dell’area moderata,oggi ricopre il ruolo di vice coordinatore regionale diin Campania, portando nel partito la sua visione pragmatica e concreta, maturata in anni di esperienza nel mondo delle imprese e delle istituzioni. Con un’attenzione costante alle questioni economiche e sociali,ha sempre posto al centro della sua azione politica il valore del, la crescita delle imprese e la tutela di chi si trova in difficoltà, con un occhio di riguardo per i caregivers e per la redistribuzione equa della ricchezza. La sua presenza inrafl’area liberale e popolare del partito, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle sfide della Campania, dal rilancio dell’economia alla modernizzazione del