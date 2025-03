Sport.quotidiano.net - Giandomenico sul Pareggio con la capolista. "Si è vista una bella Sangiustese. Adesso dobbiamo crederci»

"A casa dellaK Sport abbiamo disputato un ottimo primo tempo, magari nella ripresa abbiamo un po’ sofferto la loro pressione". Luigi, tecnico della, tira le somme dopo avere conquistato un punto in una gara in cui i rossoblù hanno concesso davvero poco agli avversari. "Laha tirato 2-3 volte in porta da fuori area, ma noicredere di potere tagliare un traguardo importante". Il tecnico dellapensa ai playoff, il quinto posto è distante 5 punti ma al momento c’è da puntare alla quarta piazza per gli spareggi promozione perché è troppo ampia la differenza tra seconda e quinta piazza. E la quarta posizione è a 10 lunghezze dalla. "È vero, siamo lontani – conferma– mafino alla fine sperando nel frattempo di recuperare qualche elemento per lo sprint finale".