Lanazione.it - Giacomo Brandi entra in giunta a Montevarchi

Arezzo, 04 marzo 2025 – Il posto era rimasto vacante dopo la decisione del sindaco Chiassai Martini di revocare le deleghe all'assessore Lorenzo Posfortunato. Era il mese di settembre del 2024. Sei mesi dopo, il Sindaco di, Silvia Chiassai Martini, ha ufficializzato la nomina dicome nuovo assessore con delega nelle materie di "cultura, lavori pubblici, ambiente, servizi essenziali, decoro urbano e protezione civile"., 52 anni, consulente commerciale per un'azienda di telecomunicazioni, è stato eletto consigliere comunale nel 2021 con la lista Silvia Sindaco ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente dell'assise cittadina. Con la sua nomina,per la prima volta in, assumendo un incarico in settori considerazioni di primaria importanza per la città.