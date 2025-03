Lanazione.it - Giacomo Billi nuovo presidente di Federsolidarietà Toscana

Firenze, 4 marzo 2025 -è ildi, che riunisce le cooperative sociali e le imprese sociali aderenti a Confcooperative. Il Consiglio regionale dell'organizzazione ha rinnovato oggi i suoi vertici, eleggendo all'unanimitàe Francesca Farolfi come vice, 61 anni,in carica del consorzio Co&So, subentra ad Alberto Grilli, dimessosi dopo essere stato elettodi Confcooperative. Una laurea in economia, una specializzazione in direzione del personale e dell'organizzazione, si spiega una nota,ha un background da amministratore di aziende ed è attivo nel mondo della cooperazione dal 2018, oltre ad essere stato fino ad oggi un membro attivo del Consiglio regionale di Confcooperative.