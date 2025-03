Lanazione.it - Ghezzi e Carini incontrano l'on. Torselli: "Insieme per lo sviluppo della Valdichiana"

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 4 marzo 2025 –l'on.: "per lo" I referenti di Fratelli d’Italia del direttivo provinciale aretino hanno incontrato nei giorni scorsi l’On. Francesco, Eurodeputato al Parlamento Europeo in Bruxelles. “sono stati giorni molto proficui, di approfondimento e di conoscenza” dichiara il Consigliere Comunale di Castiglion Fiorentino con delega alle politiche comunitarie e progettazione bandi Sonia. “Grazie alla disponibilità dell’On., abbiamo potuto apprendere le dinamiche e le opportunità che la Comunità Europea offre agli Stati membri e a cui i nostri territori possono accedere”. La delegazione durante la visita ha espresso all’eurodeputato la necessità di pianificare nuove linee progettuali per lo, che siano aderenti alle reali necessità e alla tipologia del tessuto imprenditoriale del nostro territorio, a vocazione artigianale, manifatturiera, agricola e turistica.