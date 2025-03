GF Alfonso nella notte attacca Lorenzo FOTO | Sto sentendo delle caz*ate enormi Gli amici si proteggono non si mettono al…

Leggi su .com

Ieri sera durante le nomination, l’ex gieffinoD’Apice, ospite in studio, ha criticato il comportamento diSpolverato: “Io da fuori vedo tutto, ho tanta fiducia in Chiara ma ho cambiato anche la mia opinione in peggio sue mi dispiace di questo”. Il ragazzo milanese durante la nomination fatta in confessionale ha .L'articolo GF,): “Sto. Glisi, non sial.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF, Shaila sbotta contro(VIDEO): “Ma la vuoi finire di fare sta roba? Ma non siamo fidanzati, la gelosia non.”GF,tronca con Shaila: “Il nostro feeling si è rotto. Per me è una parentesi chiusa, sarebbe stato.