Quotidiano.net - Germania: Riforma del Freno al Debito per Favorire gli Investimenti

Leggi su Quotidiano.net

"Per evitare che in futuro ilalsignifichi anche unagliabbiamo convenuto che entro la fine di quest'anno in parlamento ilaldovrà essereto". Lo ha detto Lars Klingbeil, copresidente della Spd, durante la conferenza stampa con il probabile cancelliere Frederik Merz. Oltre alle misure annunciate, questo significa un intervento generale didella rigidità di bilancio dellaed era uno dei punti più complicati nelle trattative tra conservatori e socialdemocratici per la formazione dell'alleanza di governo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.