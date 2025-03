Serieanews.com - Gasperini alla Roma, arriva la bocciatura di Totti: “Non mi convince”, svelato il suo preferito

, Francescostronca l’opzione: ildell’ex numero 10 è un altroladi: “Non mi”,il suo– SerieAnewsSe c’è un nome che più di ogni altro incarna la storia della, è senza dubbio quello di Francesco. Un capitano, un leader, e soprattutto un uomo che ha dedicato l’intera carrierasua città esua squadra.Nato e cresciuto nella capitale,ha esordito in Serie A con lanel lontano 1992 e ha continuato a giocare fino al 2017, segnando più di 300 gol in oltre 700 partite ufficiali.Durante la sua carriera ha conquistato numerosi trofei, tra cui lo scudetto del 2001, e ha guadagnato il rispetto e l’amore dei tifosi, non solo per le sue incredibili qualità tecniche, ma anche per la sua lealtà e l’attaccamento ai colori giallorossi.