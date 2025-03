Lanazione.it - GamIN' Palomar torna con un evento d'eccezione: la presentazione del gioco da tavolo “San Giovanni in gioco”

Arezzo, 4 marzo 2025 –con und': ladelda“Sanin” Prossimo appuntamento domenica 9 marzo dalle 16 alle 20 acon ladelda“Sanin”, realizzato da Stefano Pratesi in collaborazione con la Pro Loco di SanValdarnocontinua a regalare momenti di giorno e condivisione. Anche nel mese di marzol'appuntamento dedicato agli appassionati di giochi da, giochi di ruolo, scacchi e tanto altro. L’, organizzato dal Comune di SanValdarno e curato dalle associazioni ludiche del territorio From Beyond, LiberiScacchi, Kraken, ValDungeon, Cronache di Ruolo, Valdarno Go Club, si terrà domenica 9 marzo, dalle 16 alle ore 20 a, Casa della cultura.