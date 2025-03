Panorama.it - Gadget tecnologici e spese folli per gli amici a 4 zampe

Gli animali domestici, soprattutto cani e gatti, sono da sempre considerati dei veri e propri membri della famiglia. Sui social, infatti, impazzano mode e tendenze relative alla cura dei nostria 4. Dai cappottini per proteggersi dalle rigide temperature invernali ai calzini per evitare che le lorotte possano toccare direttamente il terreno, anche se la natura li ha già dotati di una struttura anatomica che consente loro di poter tranquillamente camminare “scalzi”, sono davvero tanti iin vendita sia su internet che in negozi specializzati. E che dire invece dei trattamenti di bellezza creati ad hoc per cani e gatti, durante i quali i nostripelosetti si lasciano coccolare tra un bagno rilassante e uno scrub viso per eliminare le impurità del loro pelo. Eppure, la tendenza a considerare questi animali alla pari delle persone sta portando a degli eccessi davvero surreali.