Futsal, la salvezza passa dagli scontri diretti

Due vittorie nelle ultime tre gare e laCesena con 8 punti sulla zona playout (occupata da Leonardo Cagliari e Verona) ha spianata la strada per la, ma il cammino è ancora difficoltoso, infatti a sei giornate dal termine (prossimo weekend sosta per le nazionali) i bianconeri avranno tre, proprio quelli che fino ad ora hanno dimostrato di soffrire maggiormente pareggiandoli spesso. Il primo è in programma sabato 15 marzo alle 17 a Verona, poi, per quanto riguarda solo i match, sfida in casa con Milano e Leonardo Cagliari. Laè altalenante ma la situazione è sicuramente migliore e molto più incoraggiante di qualche settimana fa. L’ultimo successo sul Rovereto (5-2 contro la terza forza del campionato che era reduce da 6 vittorie e due pareggi compreso quello contro la super capolista Mestrefenice) sta testimoniando quanto i romagnoli siano sul pezzo.