Futsal C2. Biancorossi ancora a secco e ora i playoff sono a rischio

Non riesce a rialzare la testa il Calcio a cinque Rimini che finisce a fondo anche contro lo Sporting Bagnacavallo al Flaminio (4-2). E così ivedono allontanarsi i, quando mancano appena due giornate alla fine della stagione regolamentare. La partita si mette subito male per iperché dopo due minuti Greco porta in vantaggio gli ospiti. Ci pensa poi Rezaeikohan a rimettere le cose a posto prima dell’intervallo. Nella ripresaravennati in vantaggio con Visani e riminesi a pareggiare con Gabrielli. Ma l’ultimo allungo ospite a 5 minuti dalla fine, sempre con Visani, è fatale, perché i ragazzi di Screti non riescono a reagire, anzi subiscono allo scadere il 2-4 di Gardi. Così, la seconda della classe si prende tutto il bottino è continua l’inseguimento alla capolista Team Molinella.