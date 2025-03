Lanazione.it - Furto in supermercato, arrestato: aveva merce per quasi tremila euro

Lucca, 4 marzo 2025 – La polizia di Lucca haun cittadino rumeno di 34 anni perall'interno di un. L'uomotentato di sottrarre toner e lamette per un valore di 2.800. Il pomeriggio di venerdì 28 febbraio gli addetti alla sicurezza deldi San Concordio hanno avvisato direttamente la squadra mobile della questura per un uomo che, con fare sospetto, stava asportando daldellasenza pagarla. Il presunto autore del gesto è stato fermato subito dopo le porte di uscita del. Gli operatori hanno potuto riscontrare che l', nascoste in due buste rigide, sotto delle piadine,occultato toner e lamette per un valore totale di 2.800. L'uomo, una volta, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.