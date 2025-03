Ilrestodelcarlino.it - Furti in diversi locali a Civitanova: la polizia arresta un 20enne

Marche (Macerata), 4 marzo 2025 – Il furto all’Acqua e Sapone, quello tentato al negozio di articoli da regalo Manù, oltre a diverse altre violazioni del foglio di via obbligatorio del quale era destinatario. Alla fine, però, i tentativi di un ventenne italiano di origini marocchine, sono stati fermati dagli agenti didel Commissariato di, che nella giornata di ieri, lunedì 3 marzo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.e danneggiamenti Secondo il racconto della Questura, il giovane è stato protagonista di un’innumerevole serie die danneggiamenti a svariate attività commerciali del civitanovese. In passato, era già stato denunciato per aver colpito sia nel ristorante America Graffiti sia presso lo chalet Raphael Beach.