Furgone in transito avvolto dalle fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Avellino intorno alle ore 08’00 di oggi 4 marzo, sono intervenuti nel territorio del comune di Monteforte Irpino sulla Taurano – Monteforte, nei pressi del viadotto Acqualonga, per un incendio che ha visto coinvolto uninche trasportava pane. Leche hannoil veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, e per il conducente oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Baino per i rilievi dell’accaduto.L'articoloindelproviene da Anteprima24.it.