Tuttivip.it - “Fuori subito”. Mandati via in due, colpo di scena al Grande Fratello: uscita amarissima per loro

La trentaseiesima puntata del, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, ha regalato ai telespettatori una serata ricca di emozioni, scontri accesi e colpi di. Tra liti esplosive, confronti familiari toccanti e una doppia eliminazione, la casa più spiata d’Italia continua a tenere incollato il pubblico.Il primomomento della serata è stato il litigio tra Shaila Gatta e Helena Prestes, nato in un campo da golf e poi degenerato in un duro scontro verbale. La tensione è scoppiata quando la modella brasiliana ha fatto un complimento a Shaila, salvo poi provocarla con un commento su Lorenzo, il suo ex, scatenando la sua reazione furiosa.Ad alimentare il fuoco ci ha pensato Javier Martinez, compagno di Helena, visibilmente infastidito per il tempo perso dalla sua fidanzata nelle discussioni invece di trascorrere la giornata con lui.