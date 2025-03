Laprimapagina.it - Funari (Noi Moderati): i giovani protagonisti alle prossime elezioni di Rende

Il coordinatore provinciale deidi Noi, Domenico, ha annunciato ufficialmente la partecipazione attiva del movimentoamministrative di. In una dichiarazione stampa rilasciata il 4 marzo 2025,ha sottolineato l’importanza di un coinvolgimento autentico deinella vita politica locale, evidenziando come questo non debba essere solo un fattore elettorale, ma una vera e propria opportunità di rappresentanza nelle istituzioni.“È fondamentale che inon siano solo spettatori del cambiamento, ma possano esserenelle decisioni che riguardano la loro città e il loro futuro,” ha dichiarato. Secondo il coordinatore, la partecipazione attiva deinella politica locale è un passo essenziale per formare amministratori capaci di portare avanti gli interessi delle nuove generazioni.