Anconatoday.it - Fugge di casa perché il marito la picchia, lui fa denuncia di scomparsa poi la ripudia con rito islamico: condannato

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Avrebbe segregato inla moglie, privandola di tutto endola quasi tutti i giorni. Quando la donna è fuggita dilui ha fattodiai carabinieri. La consorte però si era rifugiata in Toscana per non vederlo più e perrlo per maltrattamenti in.