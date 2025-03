Ravennatoday.it - Frontale tra due camion con perdita di gasolio sull'asfalto: una persona trasportata in ospedale

Nel pomeriggio di martedì duesi sono scontrati all'incrocio tra via Giuseppe Stefano Bondi e via Guido Rossa, in zona Bassette a Ravenna. Nell'impatto si è avuta unadida parte di entrambi i mezzi. Sul posto presente la Polizia locale e i Vigli del Fuoco per le operazioni.